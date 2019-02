20 febbraio 2019 10:31 "Isola dei famosi", Giorgia eliminata e Stefano sullʼIsola che non cʼè Nella sesta puntata finiscono in nomination le sorelle Mihajlovic, Riccardo Fogli e Luca Vismara

Tante sorprese e colpi di scena durante il sesto appuntamento su Canale 5 con "L’Isola dei Famosi". Nella nuova puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi è stata eliminata Giorgia Venturini. Successivamente un secondo televoto lampo penalizza Stefano Bettarini che però accetta di continuare l'avventura sull'Isola che non c'è sfidando Kaspar. Ghezzal è il leader della settimana e in nomination finiscono le sorelle Mihajlovic, Riccardo e Luca.

GELOSIA - Soleil gelosa di Ariadna? L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" ha un evidente flirt con Jeremias Rodriguez. E il feeling tra loro è alle stelle. Ma l'arrivo di Ariadna Romero ha sicramente affascinato tanti uomini dell'isola, e anche il fratello di Belén non sembra esserne immune. A Soleil questa cosa non è andata giù, anche se ha specificato di non essere gelosa di Ariadna. Ma poi la leader della settimana rivela: "È stata un'ulteriore conferma del fatto che mi piaccia, perché altrimenti non mi sarei sentita in quel modo". E Jeremias chiarisce di non aver interesse per la Romero: "Altrimenti ci avrei provato anche con Ariadna".

TENSIONI - L'arrivo di Soleil ha portato molta tensione che ha pesato sul gruppo. La leader ha cercato di far rispettare le regole ma è arrivata a scontrarsi con molti, soprattutto con Luca Vismara ("Soleil non dice sempre cose sbagliate, ma sbaglia spesso il modo in cui le dice"). Il gruppo si è diviso in due schieramenti. Jo Squillo spezza una lancia a favore di Soleil: "Mi intrigano le cattive ragazze. Poi, certo, una buona leader deve anche sapersi fare amare e questo lei ancora non lo sa fare". Intanto Bettarini ha un'idea precisa: "Il suo arrivo è stato un vero tornado".

MADDALONI IL CALCOLATORE - Alcuni concorrenti, tra cui Marina La Rosa e Luca, pensano che Marco Maddaloni faccia troppi calcoli. Il judoka, per non esporsi, chiederebbe ai suoi amici di nominare le persone che lui vorrebbe eliminare. "Mi sopravvalutano", sottolinea lui. Le Mihajlovic accusano Marco di essere falso: "Diceva nominate le sorelle che sono in due, mangiano per due". E Jeremias ammette che mercoledì scorso ha nominato Bettarini sotto consiglio di Marco.

PRIMO ELIMINATO - Dopo il verdetto del televoto, Giorgia Venturini è la naufraga che questa sera deve abbandonare l'Isola.

PROBLEMI PER RICCARDO FOGLI - Riccardo Fogli è sposato da 9 anni e il suo matrimonio sembra minato da un altro uomo. I giornali hanno iniziato a parlare di un presunto tradimento della moglie Karin. Così la donna ha chiesto di andare in Honduras per aver modo di parlare e chiarire direttamente con lui. Al cantautore viene fatto vedere un filmato per metterlo al corrente delle voci ma lui è convinto: "Non ho niente da dire. Posso mettere la mano sul fuoco sul suo amore. Mi fido ciecamente dell'amore che ho per lei". In Palapa ha la possibilità di incontrare la moglie che lo rassicura: "Sono solo cattiverie. Le persone non pensano che ci sono dei bambini che potrebbero soffrirne. Sei fortissimo e bellissimo: ti guardo sempre!".

PROVA RICOMPENSA - I naufraghi vengono divisi in coppie e si troveranno legati da un laccio rosso. Alvin lascerà cadere i cilindri nell'acqua che dovranno essere recuperati dai ragazzi e trasportati, senza farli cadere, verso la piattaforma piccola. Solo le coppie che resisteranno in equilibrio con il cilindro in mano vinceranno la prova. La ricompensa è un piatto di spaghetti. Vincono la prova solo solo Sarah, Jo, Stefano e Ariadna. Jo nasconde il cibo nel costume e lo regala anche agli altri naufraghi.

POLEMICHE SU KASPAR - Marina ha confessato che Capparoni le ha detto di aver fatto vincere Marco Maddaloni durante la prova per diventare leader, grazie ad un accordo fatto tra gli stessi. Sull'Isola che non c'è l'attore vede il video della confessione: "Io so cosa è accaduto e lo sa anche Marco, non entro in questa diatriba puerile supida. Non dico nulla, io ho una dignità", commenta. Sull'isola che non c'è arriva Giorgia, l'eliminata di questa sesta puntata, che sceglie di non restare: "Sono felice, soddisfatta, ma ora per me è arrivato il momento di tornare a casa; lascio Kaspar alla sua esperienza da naufrago solitario".

GOSSIP SU ARIADNA - La Romero ammette di non essere fidanzata, anche se in Italia ha qualcuno a cui tiene. Mentre è in postazione nomination, Alessia le mostra un articolo di "Spy" dove il calciatore Francesco Acerbi sostiene di non essere il suo fidanzato. La modella cubana, commenta la loro situazione: "Prima di partire lui mi ha detto che non sarebbe stato certo di esserci al mio ritorno e l'ho apprezzato: io ho voluto fare la mia parte, se poi dall'altra parte non è più così, buono a sapersi". Ariadna fa di tutto per mostrarsi forte, ma la delusione è evidente e si confida con Ghezzal.

TELEVOTO LAMPO E SECONDA ELIMINAZIONE - Per stabilire la seconda eliminazione, anche questa sera ci sarà la catena di salvataggio. Ariadna e Ghezzal sono immuni (candidati a diventare leader), Soleil salva Jeremias. Jeremias salva Marco. Marco salva Marina. Marina salva Luca. Luca salva le Mihajlovic. Le sorelle salvano Paolo. Quest’ultimo salva Riccardo. In nomination vanno Sarah Altobello, Stefano Bettarini, Jo Squillo e Aaron Nielsen. Dopo la chiusura del televoto viene annunciato che Stefano deve abbandonare la Palapa.

LEADER DELLA SETTIMANA - Ariadna e Ghezzal si sfidano nella prova dell'Uomo Vitruviano durante lo spareggio per diventare leader. Chi starà appeso più a lungo possibile su una piattaforma che si inclina, vincerà. Ghezzal ha la meglio e conquista così la fascia rossa di leader della settimana.