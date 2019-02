"Isola dei famosi", Soleil e Jeremias in luna di miele

Per Jeremias e Soleil l' "Isola dei famosi" si sta trasformando in una piccola luna di miele. Dopo i primi baci tra i due, la produzione ha regalato alla nuova coppia qualche ora tutta per loro sull'Isla Bonita. Dopo aver fatto i bagagli in fretta e furia, i piccioncini raggiungono il loro atollo in barca. Già durante il viaggio si scambiano un bacio appassionato, chissà cosa combineranno una volta a terra...