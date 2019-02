"Isola dei famosi", Bettarini ha manomesso la macchina del riso

Vigilia di fuoco per la quinta puntata de l'Isola dei Famosi, in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Sotto i riflettori del nuovo appuntamento del reality condotto da Alessia Marcuzzi sarà sicuramente Stefano Bettarini. L'ex calciatore ha commesso una scorrettezza, manomettendo la macchina del riso. Il chiarimento arriverà durante la puntata. Intanto sbarcherà un’altra new entry: la modella e showgirl cubana Ariadna Romero. Chi uscirà tra Yuri, Kaspar e Sarah?