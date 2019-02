"Isola dei famosi", scontro Yuri-Marina: "Occhio che divento una belva!"

All'Isola dei Famosi i nervi sono tesi. Marina La Rosa parla delle nomination e attacca: "Hanno fatto il mio nome perché ho fatto delle battute, ho un umorismo noir che non tutti capiscono". Ma dalla spiaggia interviene Yuri: "Tipo facciamo andare Yuri là? Non devi prendere per il c..o perché non sai chi hai davanti, se mi arrabbio divento una bestia". La replica non si fa attendere: "Che fai, mi picchi?". "Non alzo le mani alle donne", risponde.