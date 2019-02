"Isola dei famosi", sbarca la sensualità di Ariadna Romero

Mercoledì 13 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento conl' Isola dei Famosi . Dopo l’arrivo di Soleil Sorgè, sbarcherà sull’isola un’altra bellissima new entry: la modella e showgirl cubana Ariadna Romero . A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio con le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin.

Il flirt tra Sarah Altobello e Yuri Rambaldi pare non sia destinato a rimanere l'unico. È infatti nata un'altra simpatia tra i naufraghi. Stavolta chi saranno i protagonisti? Si tratta di amicizia o qualcosa di più?



Al fiorire dei buoni sentimenti si accompagnano anche immancabili tensioni. In particolare, la convivenza forzata tra Stefano Bettarini, Marco Maddaloni e Kaspar Capparoni fa sì che i tre maschi alfa si contendano la leadership. Tre galli in un pollaio sono forse troppi?



Proprio Kaspar è in nomination con Yuri e Sarah. I loro destini sono in mano ai telespettatori che esprimono il loro voto attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv e SMS. Ma non è tutto... in puntata ci sarà una doppia eliminazione. A sorpresa, un meccanismo spietato metterà infatti i concorrenti l'uno contro l'altro. E sempre i telespettatori – grazie a un televoto lampo – decideranno chi sarà il secondo eliminato.