La settimana si chiude in bellezza per i Vip dell' "Isola dei famosi". L'odiata macchina del riso, protagonista anche dell'ultima puntata per via del sabotaggio di Stefano Bettarini, si ferma per lavori di manutenzione. I naufraghi scoprono che "riceveranno la dose settimanale di riso, che il leader o chi per lui, dovrà gestire". Paolo grida subito al miracolo: "Abbiamo pregato ed è arrivato il riso. Se continuiamo a pregare vedrai che arriva il pollo arrosto".