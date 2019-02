"Isola dei famosi", Soleil contro il "gruppo riposino"

SOLEIL CONTRO IL "GRUPPO RIPOSINO" - La prima discussione nasce per la ripartizione del riso. Luca vorrebbe consumare tutto il riso a cena mentre Soleil suggerisce di suddividerlo in due pasti, per dare un sostegno ai naufraghi durante tutto l'arco della giornata. Sembra però impossibile per la leader mettere d’accordo tutti e si chiede quindi fino a che punto arrivino i suoi "poteri". Un nuovo scontro arriva quando Soleil prova gestire le forze lavoro. L'influencer chiede a Luca e alle sorelle Mihajlovic di andare a cercare ricci, ma loro decidono di occuparsi della legna. Soleil li ritiene svogliati e li ribattezza quindi "quelli del riposino". Un nuovo motivo di attrito, che sfocia dopo cena in uno scontro a viso aperto.



GIA' FINITO L'IDILLIO CON JEREMIAS? - Le preoccupazioni di Soleil però non sono finite qui. Se da una parte la sua leadership è messa in crisi da alcuni naufraghi, dall'altra anche la sua fresca intesa con Jeremias è minata dall'ingresso di Ariadna. Tra i due Sudamericani sembra esserci una certa confidenza e sarà un malizioso scambio di battute tra i due a provocare la gelosia di Soleil e la reazione di Ariadna. Dispiaciuto per il fraintendimento, Jeremias va a consolare Ariadna scoppiata in un pianto; poi cerca di stemperare l’animo di Soleil, che nonostante la freschezza della loro relazione, sembra già molto gelosa del suo Jere.