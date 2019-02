"Isola dei famosi", sfida sexy tra Soleil e Ariadna

All'Isola dei famosi è sfida sexy tra Soleil e Ariadna. Le due belle naufraghe sono le più corteggiate della spiaggia. E loro non fanno niente per nascondere la sensualità innata. Eccole stese al sole, in costume o in abiti succinti, alle prese con gli altri naufraghi. Questa settimana per loro scivola felice, non sono in nomination così la Romero può godersi il tempo con Ghezzal con il quale si è instaurato un feeling particolare e la Sorge con Jeremias...