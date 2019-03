Le sorelle Mihajlovic mostrano i loro tatuaggi a "La parola chiave"

Dai particolari significati dei loro tatuaggi fino ad alcuni aneddoti legati ai loro genitori, le sorelle Mihajlovic si sono sottoposte a "La parola chiave", per commentare le espressioni con cui vengono maggiormente ricercate sul web. Le figlie dell'ex calciatore Sinisa si raccontano, spiegando di non ritenersi particolarmente "sexy" e di non ambire alla carriera televisiva perché prese da "altri progetti".



"A volte ci scambiano per gemelle ma non è così - commentano di fronte alle telecamere - abbiamo qualche tratto simile, perché siamo sorelle, ma non ci assomigliamo né caratterialmente né fisicamente. Ovviamente durante la prova non mancano i riferimenti al famoso papà, svelando di non avere una squadra del cuore ma di sentirsi legate in generale a quelle dell'ex giocatore e di conoscere solo qualche parolaccia (conosciuta proprio grazie al papà) della lingua serba.