Demetra Hampton paracadutista in studio a "La parola chiave"

Protagonista di diverse discussioni con i naufraghi durante la sua breve permanenza all'Isola dei Famosi, in particolarecon l'ex allievo di "Amici" Luca Vismara, Demetra Hampton ha ottenuto una certa notorietà come attrice interpretando Valentina nell’omonima serie televisiva ispirata al fumetto di Guido Crepax. Ospite de "La parola chiave", l'attrice ha risposto ad alcune delle curiosità che gli utenti cercano su di lei, dall'amore per Paolo Filippucci - il suo attuale compagno con il quale è insieme da più di dieci anni - fino a un altro Paolo della sua vita, Brosio. Con lui però non c'è stato alcun flirt, contrariamente a quanto pareva essere emerso durante l'Isola dei Famosi