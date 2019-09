"Verissimo", le figlie di Mihajlovic: “E’ lui che dà forza a noi”

“Un guerriero che ha superato tante battaglie: è lui che dà forza a noi, quando è a casa quasi ci dimentichiamo sia malato”. Le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, raccontano a “Verissimo” la vita di tutti i giorni dopo aver scoperto che il padre ha la leucemia. Una notizia appresa da Virginia in un giorno qualunque: “Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con mio papà in camera. Le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l’ha detto in lacrime. Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia”. Ora però non è tempo di abbattersi: “Non desiderava nient’altro che allenare – continuano le due ragazze parlando di Sinisa - ha detto che avrebbe fatto anche un anno di ospedale pur di essere in campo per l’esordio stagionale”. Infine un messaggio per chiunque si trovi nella stessa condizione del tecnico rossoblù: “Non arrendetevi mai”.