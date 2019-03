Viktorija Mihajlovic: “Non credevo di piangere per un messaggio di papà"

“Prima di partire per l'Isola non avrei mai pensato di piangere per un videomessaggio di papà o raccontando di mia madre". A parlare a "Mattino Cinque" è Viktorija Mihajlovic, figlia dell'allenatore di calcio Sinisa e concorrente dell’Isola dei Famosi insieme alla sorella Virginia. Alle telecamera del programma televisivo Viktorija racconta la sua esperienza durante l'ultima edizione del reality show. "So che da casa le reazioni possono sembrare esagerate - spiega la Mihajlovic - ma bisogna cercare di immedesimarsi".



La figlia dell'ex calciatore parla anche del rapporto con i fidanzati, di lei della sorella, rimasti a casa: “Ci hanno lasciate libere, ci hanno capite”.