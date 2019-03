"Isola dei Famosi 2019", Sinisa Mihajlovic fa un sorpresa alle figlie in studio: "Sono fiero di loro"

Entrano in studio le eliminate della scorsa settimana, le sorelle Virginia e Vicktorja Mihajlovic. Ancora non sanno che ad attenderle in studio c'è una persona davvero speciale: il loro papà, Sinisa. L’allenatore del Bologna arriva di soppiatto alle loro spalle, abbracciandole entrambe, lasciandole sorprese e commosse.



Dopo i primi abbracci e sorrisi, è proprio Sinisa a prendere parola: “Io ho detto loro che due cose non dovevano fare: litigare tra loro e abbandonare. All’inizio ero contrario e non mi piaceva l’idea, poi parlando con mia moglie e altra gente ho capito che era un’esperienza che dovevano provare. Loro sono comunque cresciute con tutto, quindi lì era come crescere per strada e speravo che uscisse di loro l’immagine di due ragazze per bene, oneste, sincere e leali”. Non manca infine un accenno alla gelosia del padre per i fidanzati delle figlie, accompagnata da qualche divertente aneddoto.