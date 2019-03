"Isola dei Famosi 2019", Fabrizio Corona ha le prove del tradimento ma Riccardo Fogli non gli crede: "Non ho paura di lui"

Riccardo Fogli ribadisce fermamente che non crede a una parola delle dicerie messe in giro sul presunto tradimento di sua moglie. "Non c'è una sola possibilità che cuore mio mi abbia mancato di rispetto. Se scopro il bastardo che ha diffuso queste calunnie lo sfido a duello". Così si sfoga in un confessionale, negando poi categoricamente di aver scattato la foto che ritrae sul dondolo la moglie abbracciata a Giampaolo Celli - foto mostrata a Domenica Live.



A quel punto Alessia Marcuzzi svela che è Fabrizio Corona ad aver messo in giro questi rumor, mandando subito dopo in onda un video del paparazzo. "Io ho le prove del tradimento di tua moglie con il mio amico Giampaolo Celli, da quattro anni. Li ho anche frequentati insieme a delle feste. Alla fine siamo tutti un po' cornuti".



"Io non ci credo, scelga lui l'arma", ribatte fermamente Fogli. "Io non ho paura di Fabrizio Corona. Poi magari porto con me Jeremias". Alda D'Eusanio si complimenta con il cantante per i suoi modi controllati nonostante quello che ha appena sentito. "Sei come sempre un signore. Il piacere con cui Corona ti ha detto quelle cattivere è crudele. Ha detto che è stato in galera, ci dovrebbe stare più a lungo".



"Corona non ha nessuna possibilità di arrivare alla mia età sano, integro e amato. Mi fido assolutamente di mia moglie" conclude Fogli. Ghezzal corre a confortarlo e il cantante trattiene a stento le lacrime.