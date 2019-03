Marina La Rosa si confronta con Bettarini sulle reciproche accuse: "Lui è mister reality, solo quello fa"

Marina La Rosa si confronta con Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi: i due si incontrano nel covo per parlare delle accuse che si sono lanciati reciprocamente e vengono mostrate tramite una clip. "Bettarini si è fatto tutti i reality, dal Grande Fratello a Temptation, io non sono stratega come lui. Lui è mister reality, solo quello fa". Le parole della naufraga pungono sul vivo l'ex calciatore, che parte subito all'attacco senza però impressionare in alcun modo Marina. "Scusate se lui fa il monologo datemi una limetta per le unghie".