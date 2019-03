"Isola dei Famosi 2019", il commovente messaggio della nonna a Luca Vismara: "Sii sempre te stesso"

Luca Vismara è uno dei naufraghi che non si è mai tirato indietro quando si è trattato di esprimere la sua opinione, persino impopolare. L'esperienza all'Isola dei Famosi si sta rivelando estremamente importante per lui, come racconta ad Alessia Marcuzzi che decide allora di fargli una sorpresa. Fra qualche giorno compirà gli anni una delle persone più importanti per lui, nonna Rina: sulle note di "Isola", ecco allora un videomessaggio proprio da parte sua. "Ciao Luca, amore della nonna. Non siamo mai stati così lontani per tanto tempo ma sono fiera di te. Vai avanti, sii sempre te stesso perché a noi piaci così come sei. Tutte le tue scelte mi hanno sempre trovato d'accordo. Sei bellissimo in televisione, anche se un po' magro ma non preoccuparti: quando tornerai, magari vincitore, vedrai quante cose buone ti preparerò. Ti mando un bacione".