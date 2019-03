4 marzo 2019 01:11 "Isola dei famosi": Jeremias torna a casa, Ghezzal, Aaron e Luca in nomination Tante emozioni durante la nuova puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Soleil ancora leader

Ottava puntata per l'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Tante le emozioni sul piatto di questo appuntamento. Al televoto tra Luca, Marina e Jeremias è l'argentino a uscire sconfitto e, dopo aver perso anche il televoto lampo con Kaspar Capparoni, abbandona l'Isola. Ghezzal, Aaron e Luca sono i nominati di questa settimana.

LA GUERRA DEL CIBO - Il primo argomento sul tavolo è la guerra che si è scatenata in settimana per il cibo. Prima per i cocchi trovati da Aaron, che non sono stati divisi adeguatamente, provocando la furia di Soleil. E poi per il piatto di pasta che Marina e Luca si sono mangiati da soli, preferendolo al barattolo di marmella da portare al gruppo. Cosa che non è andata giù a Ghezzal.



LO SCONTRO TRA LUCA, JEREMIAS E AARON - Viene mandato in onda un filmato in cui si vede il primo scontro tra Luca e Jeremias, nato da una cosa sentita da Aaron. Ovvero che Jeremias avrebbe minacciato di "far picchiare" Luca una volta a Milano. Jeremias nega e accusa Aaron di essersi inventato tutto. Volano parole grosse e accuse di giocare sporco. Tornati in diretta nella Palapa la discussione prosegue. Jeremias accusa Aaron di essere "poco uomo", l'altro ribatte che lui dovrebbe dire le cose in faccia. Aaron sostiene che, dopo una discussione tra Luca e Soleil, Jeremias avrebbe detto "Luca sarebbe da prendere a schiaffi. Peccato che sono in un programma televisivo e non posso farlo. Sarebbe da far prendere a schiaffi fuori da qui". Interviene Alessia che stigamatizza certi comportamenti dell'argentino ma sostiene anche che una cosa del genere, detta in privato, forse Aaron avrebbe fatto meglio a tenersela per te.



IL RISULTATO DEL TELEVOTO - Il televoto è stato chiuso e arrivano i risultati. Il primo naufrago salvo è Marina, che così può proseguire la propria avventura. Rimangono così Jeremias e Luca a contendersi il diritto di rimanere. Alessia chiede a Jeremias di uscire insieme a Soleil e dirigersi verso il Covo. Luca invece si deve spostare in postazione nomination. Il cantante racconta di come per lui l'Isola fosse un sogno. Per lui c'è un messaggio da parte di nonna Rina, che tra pochi giorni compirà 85 anni. Si passa poi a Jeremias e Soleil. C'è una sorpresa anche per loro. Intanto un video che riassume i loro momenti più belli vissuti insieme sull'isola. E poi c'è Cecilia, che incoraggia il fratello e averte Soleil: "Sono una sorella molto gelosa, quando tornate dovrò farle un discorsetto" dice ridendo.

L'ELIMINATO DELLA SERATA - E' il momento del verdetto. Jeremias e Luca si portano al centro della Palapa. Il pubblico ha deciso: il naufrago che deve abbandonare l'Isola dei famosi è... Jeremias. Luca è quasi più sorpreso di Rodriguez, Soleil è abbattuta, ma il più sconvolto di tutti è Riccardo Fogli, che non trattiene le lacrime. In realtà adesso Jeremias passerà dall'Isola che non c'è, dove potrà giocarsela con Kaspar (mentre Bettarini è immune).



ALLA RICERCA DEL COCCO D'ORO - Per questa sera verrà fatta in diretta la prova del cocco d'oro. Chi dovesse trovarlo andrà in finale di diritto. A cimentarsi sono i cinque ex leader. Ci sono 30 chiavi attaccate ad altrettante boe in mezzo al mare: una sola apre il forziere con dentro il cocco. La chiave di Ghezzal non funziona, così come quella di Soleil. Ci prova Marina ma anche lei non è fortunata. Restano Maddaloni e Brosio ma non c'è nulla fare nemmeno per loro.



JEREMIAS SULL'ISOLA CHE NON C'E' - Si apre il collegamento con l'Isola che non c'è dove sta arrivando il motoscafo che trasporta Jeremias. Lui accetta di restare, e quindi dovrà andare al televoto con Kaspar. Alessia dà però una notizia: l'Isola che non c'è chiude i battenti, chi vincerà tornerà dagli altri naufraghi e vivrà come "naufrago sospeso".



MARINA NEL COVO - A Marina viene chiesto di andare nel Covo, perché una persona deve parlare con lei. La persona in questione è Bettarini, con cui ha avuto parecchi screzi. Per entrambi una sorpresa non proprio piacevole. Un video riassume le cose dette da Marina in settimana dopo le accuse mossele da Bettarini nella scorsa puntata. Il confronto è durissimo su nomination, strategie e rapporti tra naufraghi.



IL CASO DI RICCARDO - Tocca a Fogli affrontare la vicenda del presunto tradimento di sua moglie. In un confessionale il cantante ha detto di voler "sfidare a duello" il "bastardo" che ha messo in giro la voce della relazione di sua moglie. Viene mostrato lo spezzone di "Domenica Live", dove è intervenuto ospite il presunto amante, che sostiene di conoscere Riccardo da anni. Fogli nega ma dice che potrebbe "conoscerlo in futuro"... "appena esco". Viene quindi mostrato un video di Fabrizio Corona che afferma di avere le prove del tradimento, andato avanti per quattro anni. "Quando vai in televisione devi accettare che la tua vita finisca sui giornali". E chiude con un "in fondo siamo tutti cornuti". Fogli reagisce confermando di volerlo sfidare a duello. "Scelga lui l'arma: coltello, pistola o pugni, non ho paura di lui". E conclude con il sorriso: "Caso mai mi porto dietro Jeremias". Alda D'Eusanio interviene per dire che le parole di Corona sono "la cosa più disumana che abbia mai visto", per il momdo in cui ha infierito.