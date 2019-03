"Isola dei famosi", Luca si confida con Marina: "Stratega io? Al massimo un rompiscatole..."

Le polemiche non accennano a placarsi sull' "Isola dei Famosi" alla vigilia dell'ottava puntata. Anche Marco si accanisce contro Luca: “Ogni volta che passo ti sento parlottare”. Il cantante è stato più volte additato come stratega. Verso tali accuse, l'ex concorrente di "Amici" risponde: “Quale sarebbe la mia strategia? Sono sempre in nomination!”. Poi cerca conforto in Marina La Rosa e le dice: "Un po’ rompiscatole lo sono, ma non stratega. Mi piacerebbe mi mandassero in nomination per una motivazione vera".