Virginia Mihajlovic aveva annunciato a "Verissimo" di essere in attesa di un maschietto e di aver deciso di chiamarlo Leone Sinisa, in omaggio al nonno Sinisa Mihajlovic. "Aspetto il secondo figlio, il pancino si vede perché sono già al quarto mese. Lo sa solo la mia famiglia poi non lo abbiamo detto a nessuno" aveva confidato a Silvia Toffanin. "Ho scoperto di essere incinta ad un anno dalla morte di papà", ha aggiunto. E ha svelato anche: "Abbiamo pensato già al nome, ci tenevo che avesse qualcosa che raccontasse papà. I miei fratelli mi hanno proibito di chiamarlo Sinisa, giustamente portando loro il cognome di papà. Quindi io e Alessandro abbiamo scelto Leone Sinisa. Non abbiamo avuto dubbi".