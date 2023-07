La figlia di Sinisa Mihajlovic, fresca di nozze con Alessandro Vogliacco con cui è alle Maldive in luna di miele, approfitta di una sessione di domande e risposte social per togliersi un sassolino dalla scarpa

In una sessione di domande e risposte rivela una curiosità sul matrimonio: "Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo", ha scritto, manifestando un certo disappunto.

Virginia Mihajlovic ha approfittato della domanda di un follower per togliersi un sassolino dalla scarpa. "Cose strane successe inerenti al matrimonio?" le hanno chiesto. E lei non si è lasciata sfuggire l'occasione: "Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo, vale?" esordisce. E poi spiega: "E che sia chiaro, non è per il regalo in sé, ma l'educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche a una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi a un matrimonio... e sono state anche molte... che figuraccia...". Poi però specifica: "Per il resto è stato tutto bellissimo".



Le nozze nel ricordo di papà Sinisa "È stato il giorno più bello della mia vita insieme al giorno della nascita di Violante... Le persone che amo, tutte li per noi, e dico tutte perché papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me" ha scritto Virginia Mihajlovic all'indomani delle nozze, ricordando suo padre Sinisa Mihajlovic morto a dicembre. Il sì con Alessandro Vogliacco è stato magico: una cerimonia a Monopoli bellissima e romantica, con tanti invitati. La sposa era stupenda e sensuale in abito bianco dalle trasparenze intriganti.

