Sinisa Mihajlovic in festa, guarda il battesimo della nipotina

Sui social non sono mancate le foto della cerimonia in chiesa, con la piccola festeggiata con un abitino candido, e del ricevimento all'insegna dell'eleganza, con un allestimento giocato sui colori del bianco e del rosa.

Sui social è arrivato puntuale il racconto della giornata di festa. Arianna Rapaccioni, moglie dell'ex calciatore, ha pubblicato alcuni scatti della giornata in cui posa sorridente insieme al marito Sinisa Mihajlovic, lei elegantissima in verde e lilla, lui più casual con un completo blu e tshirt bianca. Virginia Mihajlovic ha condiviso gli scatti più belli della cerimonia e dell'allestimento per il party, inquadrando fiori e palloncini, bomboniere, tavole apparecchiate... ma soprattutto la sua piccola Violante, bellissima nel suo vestitino bianco.

Sinisa Mihajlovic, la gioia di essere nonno

Sinisa Mihajlovic è diventato nonno il 28 ottobre 2021. Quando sua figlia Virginia Mihajlovic, (ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" in coppia con la sorella Viktorija) gli aveva comunicato di essere incinta da Alessandro Vogliacco, per lui era stato uno shock. Si era commosso e le sue lacrime e la sua incredulità davanti alla notizia avevano fatto il giro dei social. "Sei un dono prezioso e la nostra gioia più grande" hanno poi scritto Sinisa e Arianna su Instagram una volta nata Violante, condividendo la prima foto con la neonata tra le braccia.

Sinisa Mihajlovic e la lotta contro la leucemia



Dal 2019 Sinisa Mihajlovic lotta contro la leucemia. Dopo una fase in cui sembrava che la malattia stesse regredendo, a marzo ha spiazzato tutti annunciando che la situazione era tornata a peggiorare: "È coraggiosa ad affrontarmi ancora. Se non è bastata la prima lezione, gliene darò un’altra". Si è sottoposto a un ciclo di cure e, all'apertura del campionato Sinisa Mihailovic è tornato ad allenare il Bologna. Dopo i risultati deludenti delle prime partite è stato esonerato ma i tifosi gli sono rimasti accanto. Tornato in visita in città, ha incontrato alcuni rappresentanti della curva che gli hanno regalato la bandiera della Serbia. Tra il battesimo di Violante e l'appuntamento con i sostenitori, per lui è stato un weekend da ricordare.