Mihajlovic, lunedì 19 dicembre i funerali a Roma

I funerali di Sinisa Mihajlovic si svolgeranno lunedì 19 dicembre a Roma.

L'ultimo saluto all'ex calciatore si terrà alle 11 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica. Mihajlovic è morto a 53 anni a causa della leucemia che gli era stata diagnosticata nel 2019. A marzo aveva annunciato in conferenza stampa di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di cure per contrastare la ricomparsa della malattia. Lascia la moglie Arianna e i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Dalla figlia Virginia, nel 2021, aveva avuto la prima nipotina.