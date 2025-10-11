"La forza di una donna", parla Sirin: "Ho ricevuto minacce di morte per via del mio personaggio"

A "Verissimo" l'attrice della serie turca Seray Kaya: "Per i primi anni andavo ai provini di nascosto"
© Da video
A "Verissimo" l'attrice Seray Kaya della serie turca di Canale 5 "La forza di una donna" parla del rapporto con il suo personaggio, Sirin. "Mi chiamano la regina dei cattivi ma in realtà sono dolce come un tiramisù", dice in italiano.
Seray spiega come vestire i panni di Sirin le abbia regalato popolarità ma le abbia attirato anche molti commenti negativi paragonabili a un "linciaggio mediatico". "Per circa tre anni tutti mi hanno odiata, quando mi vedevano per strada o sui social venivo letteralmente presa di mira", spiega. La situazione, aggiunge, è degenerata poco dopo la scomparsa del padre. "Ho ricevuto un messaggio in cui si augurava la morte mia e di miei genitori".
"Ricevere quel messaggio è stato per me devastante perché avevo perso mio padre da poco e stavo cercando ancora di convivere con quel dolore", aggiunge Seray Kaya che poi confida di essere stata sopraffatta da parole tanto crudeli. "Non ero la persona che loro credevano, con il tempo però ho elaborato tutto e ora quel tipo di commenti non mi toccano più come prima". E scherza: "Anche se odiate Sirin alla fine vi piace comunque".
I primi passi nella recitazione - Ripercorrendo gli inizi della carriera artistica Seray Kaya confida di aver partecipato per due anni ai provini di nascosto dalla sua famiglia. "Ho parlato ai miei genitori del desiderio di diventare attrice a 17 anni, loro però non volevano perché era un mondo che non conoscevano", spiega l'attrice aggiungendo di aver frequentato corsi di recitazione all'insaputa di tutti. "Pur lavorando non guadagnavo abbastanza e non sono riuscita a pagare l'ultima rata. Mia madre l'ha scoperto e ha venduto la sua fede nuziale per permettermi di concludere il percorso formativo", aggiunge.