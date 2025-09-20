"La forza di una donna", parla Bahar: "Ho perso mio padre per colpa della SLA"

A "Verissimo" Özge Özpirinççi in lacrime ricorda il papà venuto a mancare due anni fa
© Da video
Ospite a "Verissimo" Özge Özpirinççi, l'attrice turca che interpreta Bahar nella serie di Canale 5 "La forza di una donna", ricorda commossa il papà venuto a mancare due anni fa per colpa della SLA: "Mi manca moltissimo", dice a Silvia Toffanin.
"Era davvero orgoglioso di me e del mio lavoro; se avessi avuto l'opportunità di dirgli che sarei stata tua ospite, sono sicura che si sarebbe emozionato tantissimo. Scusatemi non riesco molto a parlare, si sta avvicinando l'anniversario della sua morte e i ricordi in questo periodo tornano", prosegue in lacrime. "Spesso chiedo a mia figlia se ricorda il suo nonno subacqueo, le parlo del bene che le voleva e dei momenti belli passati insieme. Durante la malattia, l'unico desiderio che avevo era proprio questo, mantenere vivo il suo ricordo" conclude Özge Özpirinççi.
