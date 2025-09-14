Raoul Bova sullo scandalo che l’ha travolto: "Contro di me accanimento mediatico, è stata una violenza"

L’attore parla a "Verissimo" dei suoi audio rubati e diffusi in rete: "Non mi sono piegato alle minacce, vado in giro a testa alta"
© Da video
"È stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare". Inizia così il racconto di Raoul Bova, che - a "Verissimo" - parla per la prima volta in televisione della vicenda che lo ha visto protagonista nei mesi scorsi.
L’attore, 54 anni, racconta di essere stato vittima di un tentativo di estorsione. "Non ho accettato delle minacce, mi sono rifiutato di cedere a un tentativo di estorsione", spiega, sottolineando di aver sporto denuncia subito dopo aver ricevuto la telefonata. "Credo nella giustizia e credo anche che chi tenta di estorcerti qualcosa non lo farà solo una volta. Il mio messaggio a chi vive una situazione del genere è non cedere perché è l’inizio della fine".
Più che la minaccia in sé, a ferirlo sarebbe stato l’effetto mediatico che ne è seguito. "L’accanimento mediatico e sui social non si è fermato allo sberleffo e alla presa in giro – che ci potevano anche stare nel caso di un personaggio pubblico – ma è andato molto oltre. In questo accanimento ho visto grande violenza", denuncia l’attore. E aggiunge: "Se ha fatto venire pensieri strani a me, cosa può suscitare in una ragazza?".
Bova spiega che le pressioni ricevute toccavano anche la sua vita privata e professionale: "Mi diceva 'perderai il lavoro, ti rovinerò la vita matrimoniale'. Ma il mio rapporto di coppia aveva già da un po’ delle situazioni interne che stavamo gestendo con molta riservatezza".
Nonostante la sofferenza, l’attore rivendica la forza della propria posizione: "Io ero talmente forte della mia verità che non temevo nessun tipo di rivalsa, non pensavo nemmeno che la notizia facesse questo grande clamore. Lo specchio è il giudice più importante. Vado in giro a testa alta, nonostante la grande delusione e sofferenza".
