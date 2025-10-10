A "Verissimo" Miriam Leone racconta nuove emozioni e grandi progetti

Nuovo doppio appuntamento con il talk show condotto da Silvia Toffanin
Nuovo doppio appuntamento "Verissimo", il talk show pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Sabato 11 e domenica 12 ottobre tra gli ospiti di questa settimana ci saranno Miriam Leone, Ornella Muti, Patty Pravo, Michela Miti e Sebastiano Visintin.
Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, la “Iena” Roberta Rei. A "Verissimo", dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, la serenità ritrovata di Virginia Mihajlovic accanto ai suoi piccoli Violante e Leone Siniša. E ancora, il racconto di vita, tra luci e ricordi sconvolgenti, dell’ex calciatore Andrea Carnevale, il periodo difficile di Michela Miti, ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni 80 e la voce di Clara. In studio, anche l'attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e infine, direttamente da “La forza di una donna”, l’attrice Seray Kaya che nella serie di Canale 5 interpreta il ruolo di Sirin.
Silvia Toffanin intervisterà un simbolo del cinema italiano: Ornella Muti. E da un mito del nostro cinema a un’icona della musica, ora tra i giudici su Canale 5 di “Io Canto Family”: Patty Pravo. A "Verissimo" anche l’attrice Miriam Leone, dal 16 ottobre al cinema con il film “Amata”. Inoltre, spazio al campione Mattia Bottolo, protagonista, con la Nazionale Maschile, degli ultimi Mondiali di Volley e al racconto di Paola Caruso. E ancora, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a “Uomini e donne”, rivivranno con il pubblico le emozioni del loro recente matrimonio. Infine, in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, a oggi, è l’unico indagato per la morte della moglie.