A "Verissimo" Miriam Leone racconta nuove emozioni e grandi progetti

Silvia Toffanin intervisterà un simbolo del cinema italiano: Ornella Muti. E da un mito del nostro cinema a un’icona della musica, ora tra i giudici su Canale 5 di “Io Canto Family”: Patty Pravo. A "Verissimo" anche l’attrice Miriam Leone, dal 16 ottobre al cinema con il film “Amata”. Inoltre, spazio al campione Mattia Bottolo, protagonista, con la Nazionale Maschile, degli ultimi Mondiali di Volley e al racconto di Paola Caruso. E ancora, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a “Uomini e donne”, rivivranno con il pubblico le emozioni del loro recente matrimonio. Infine, in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, a oggi, è l’unico indagato per la morte della moglie.