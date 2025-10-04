Katia Pedrotti e l’amore per Ascanio Pacelli: "Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco"

Katia Pedrotti si racconta a "Verissimo" e condivide il segreto del suo matrimonio con Ascanio Pacelli, una delle coppie più amate nate all’interno della casa del "Grande Fratello". I due si sono conosciuti nel 2004, durante la quarta edizione del reality, e da allora non si sono più lasciati. Oggi, dopo vent’anni insieme e due figli – Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, arrivato nel 2013 – il loro amore continua a essere solido e complice.