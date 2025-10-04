Katia Pedrotti e l’amore per Ascanio Pacelli: "Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco"

L’ex inquilina del "Grande Fratello" parla del marito, conosciuto nel 2004 all’interno del reality show
Katia Pedrotti si racconta a "Verissimo" e condivide il segreto del suo matrimonio con Ascanio Pacelli, una delle coppie più amate nate all’interno della casa del "Grande Fratello". I due si sono conosciuti nel 2004, durante la quarta edizione del reality, e da allora non si sono più lasciati. Oggi, dopo vent’anni insieme e due figli – Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, arrivato nel 2013 – il loro amore continua a essere solido e complice.
Con la spontaneità che da sempre la contraddistingue, la donna racconta il legame profondo che la unisce al marito, svelando che la passione tra loro non si è mai spenta: "Ci piacciamo tantissimo. Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco, divento rossa".
Riflettendo sulla propria esperienza di coppia, Pedrotti si sofferma anche su un aspetto che ritiene fondamentale per mantenere viva una relazione nel tempo. A suo avviso, il segreto di un amore capace di resistere alle difficoltà quotidiane e all’usura degli anni risiede in quello che lei stessa definisce un "sano egoismo".
Un concetto che spiega con parole semplici ma profonde, invitando le donne a non dimenticare se stesse una volta diventate madri: "Quando diventa mamma, spesso una donna tende a mettersi da parte. Invece, deve sempre mantenere un pizzico della sua femminilità".
