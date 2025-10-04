Carly Tommasini: "Ho subito violenze e discriminazioni"

La modella transgender racconta a "Verissimo" le difficoltà del suo percorso di transizione
© Da video
Carly Tommasini si racconta a "Verissimo" con sincerità e coraggio, ripercorrendo le tappe più difficili della sua vita. La modella, che ha affrontato un lungo e complesso percorso di transizione per poter vivere pienamente la propria identità, parla per la prima volta delle discriminazioni subite in passato.
"Ho subito violenza fisica e verbale. Mi capita ancora di percepire il giudizio", confida con voce ferma. A darle sostegno, racconta, è stato il confronto con altre persone che hanno vissuto esperienze simili:: "Mi ha dato grande forza la solidarietà di altre donne che hanno una storia simile alla mia. E mi ha dato molta forza anche accettarmi, accettare la mia storia come parte di me".
Solo dopo aver parlato di equilibrio e consapevolezza, la modella si sofferma sul tema dell’amore, che definisce ancora una ferita aperta. "È un tasto dolente, lo vedo come qualcosa di distante al momento", ammette.
Ripensando al suo percorso personale, aggiunge: "Una volta avevo un grande desiderio di amore, poi durante il mio percorso e le mie difficoltà ho capito che voglio concedermi a una persona che davvero se lo merita, qualcuno che sia complice e sia un alleato nelle mie difficoltà".
