Carly Tommasini: "Ho subito violenze e discriminazioni"

"Ho subito violenza fisica e verbale. Mi capita ancora di percepire il giudizio", confida con voce ferma. A darle sostegno, racconta, è stato il confronto con altre persone che hanno vissuto esperienze simili:: "Mi ha dato grande forza la solidarietà di altre donne che hanno una storia simile alla mia. E mi ha dato molta forza anche accettarmi, accettare la mia storia come parte di me".