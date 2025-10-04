Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
a "verissimo"

Carly Tommasini: "Ho subito violenze e discriminazioni"

La modella transgender racconta a "Verissimo" le difficoltà del suo percorso di transizione

04 Ott 2025 - 18:03
© Da video

© Da video

Carly Tommasini si racconta a "Verissimo" con sincerità e coraggio, ripercorrendo le tappe più difficili della sua vita. La modella, che ha affrontato un lungo e complesso percorso di transizione per poter vivere pienamente la propria identità, parla per la prima volta delle discriminazioni subite in passato.

"Ho subito violenza fisica e verbale. Mi capita ancora di percepire il giudizio", confida con voce ferma. A darle sostegno, racconta, è stato il confronto con altre persone che hanno vissuto esperienze simili:: "Mi ha dato grande forza la solidarietà di altre donne che hanno una storia simile alla mia. E mi ha dato molta forza anche accettarmi, accettare la mia storia come parte di me".

Leggi anche

"Tradimento", la confessione di Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin: "Abbiamo avuto un flirt fuori dal set"

Raimondo Todaro e la malattia: "Ho imparato a conviverci"

Solo dopo aver parlato di equilibrio e consapevolezza, la modella si sofferma sul tema dell’amore, che definisce ancora una ferita aperta. "È un tasto dolente, lo vedo come qualcosa di distante al momento", ammette.

Ripensando al suo percorso personale, aggiunge: "Una volta avevo un grande desiderio di amore, poi durante il mio percorso e le mie difficoltà ho capito che voglio concedermi a una persona che davvero se lo merita, qualcuno che sia complice e sia un alleato nelle mie difficoltà".

discriminazioni
verissimo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri