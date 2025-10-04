"Tradimento", la confessione di Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin: "Abbiamo avuto un flirt fuori dal set"

I dua attori, protagonisti della celebre soap opera turca, parlano a "Verissimo" del loro rapporto
© Da video
Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin di "Tradimento" oggi si dichiarano entrambi single, ma a "Verissimo" rivelano di aver vissuto, in passato, una frequentazione fuori dal set della celebre serie turca.
I due attori, interpreti rispettivamente di Oylum e Tolga, ripercorrono davanti alle telecamere la loro conoscenza e il legame nato nel corso delle riprese, un rapporto che – come raccontano – non è stato affatto immediato.
"Il personaggio di Tolga è stato l’ultimo a unirsi al cast, perché nessuno riusciva a superare il provino", spiega Feyza Sevil Güngör, ricordando l’arrivo del collega sul set. "Quando poi è arrivato Caner, non mi è piaciuto per niente. All’inizio mi stava molto antipatico".
Le cose, però, cambiano con il tempo. L’occasione per un riavvicinamento arriva durante un servizio fotografico, organizzato per promuovere la serie: "A un certo punto, dovevamo scattare delle foto soltanto noi due e abbiamo percepito una grande energia tra di noi. Da quel momento si è creata una grande intesa".
Un’intesa che, come ammettono entrambi, non è rimasta confinata alla finzione televisiva. "Andavamo molto d’accordo, qualcosina tra di noi potrebbe essere successo", racconta ancora l’attrice, lasciando intendere che tra i due ci sia stato qualcosa di più di una semplice amicizia. "Ma poi abbiamo deciso di instaurare un rapporto diverso. C’è stima, ci vogliamo molto bene e speriamo che la nostra amicizia duri per sempre".
Commenti (0)