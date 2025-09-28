Floriana Secondi: "Avrei voluto altri figli ma la vita non me l'ha permesso"

A "Verissimo" l'ex concorrente del "GF" tra i super esperti della nuova edizione: "Ho avuto due aborti"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Floriana Secondi, tra i super esperti che commenteranno in studio il prossimo "GF", parla dell'amore per suo figlio Domiziano e delle difficoltà affrontate nella vita. "Ne avrei voluti cento di figli ma la vita non me l'ha permesso, ora concentro tutto su di lui, viviamo in simbiosi" dice asciugandosi le lacrime.
"Ho avuto due aborti, uno a quattro mesi, sono stata molto male, mi sentivo già mamma", prosegue. "Nella vita le disgrazie che ci capitano avvengono per migliorarci, come il collegio. Per assurdo il collegio, dove sono stata da zero a quattordici anni, mi ha preparato al "GF", ero già pronta all'ambiente coatto, al dormire nelle camerate e alla condivisione degli spazi quando sono entrata nella casa" racconta.
"Quando stavo in collegio mi chiedevano se volevo essere adottata ma io ero convinta di voler stare con mio padre. A pensarlo oggi però magari sarei stata più fortunata, avrei vissuto una vita degna di essere chiamata vita, però forse non era il mio destino" confida. E conclude: "A febbraio ho scoperto di avere un fratello, figlio di mia madre e forse anche di mio padre che però non vuole ammettere alcune cose".
