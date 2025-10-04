Francesca De André: "Il mio ex mi lanciava addosso oggetti incendiati"

La figlia d’arte torna a "Verissimo" dopo la conferma della condanna a tre anni a Giorgio Tambellini: "Mi aspettavo di più, provo ancora rabbia"
© Da video
Francesca De André torna a "Verissimo" per aggiornare il pubblico sulla sua lunga battaglia legale contro l’ex compagno, Giorgio Tambellini, condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni aggravate. Il tribunale di Lucca, a un anno dall’apertura del processo, ha emesso la sentenza definitiva, aggiungendo alla misura del divieto di avvicinamento anche la pena detentiva per il quarantenne.
Nonostante la decisione del giudice, la donna non riesce a trovare serenità. "Provo ancora rabbia verso la sentenza, dopo tutte le prove che ho portato in aula di tribunale", spiega davanti alle telecamere. "Non c’è equilibrio nel giudicare questo genere di reati. Lui tra tre anni sarà a piede libero, mentre io devo ancora mettere insieme i miei pezzi".
Ripercorrendo gli anni di violenze, De André racconta episodi di estrema brutalità: "Il mio ex faceva uso di sostanze. Mi picchiava dopo essersi messo i guanti da lavoro, mi lanciava oggetti dopo averli incendiati, mi buttava addosso la candeggina".
L’ex concorrente del "Grande Fratello" spiega di aver portato in tribunale numerose prove e testimonianze dirette: "Ho le cicatrici addosso di quello che mi faceva, il mio corpo parla, ho ancora i buchi sulla testa". Poi aggiunge, con un tono di amara consapevolezza: "Ho aperto gli occhi dopo, non l’avevo mai denunciato prima. Anche lo stesso giorno in cui sono finita in ospedale in codice rosso, io mi sono rifiutata di parlare con qualcuno. In tv dispensavo consigli contro la violenza domestica e io la stavo vivendo in casa mia".
