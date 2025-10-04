Francesca De André: "Il mio ex mi lanciava addosso oggetti incendiati"

L’ex concorrente del "Grande Fratello" spiega di aver portato in tribunale numerose prove e testimonianze dirette: "Ho le cicatrici addosso di quello che mi faceva, il mio corpo parla, ho ancora i buchi sulla testa". Poi aggiunge, con un tono di amara consapevolezza: "Ho aperto gli occhi dopo, non l’avevo mai denunciato prima. Anche lo stesso giorno in cui sono finita in ospedale in codice rosso, io mi sono rifiutata di parlare con qualcuno. In tv dispensavo consigli contro la violenza domestica e io la stavo vivendo in casa mia".