Maltrattamenti a Francesca De André, condannato a tre anni l'ex fidanzato

E' stato condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravato l'ex fidanzato di Francesca De André, nipote del noto cantautore.

A quasi un anno dall'apertura del processo, il tribunale di Lucca ha emesso la sua sentenza sulla vicenda, che risale ad aprile del 2022. Giorgio Tambellini, 40 anni, di Lucca, a quell'epoca aveva una relazione con la donna, figlia di Cristiano.