Francesca De André: "Ho subito una grave violenza, sono in condizioni psicofisiche tragiche"

Con due lunghi post condivisi sulle sue storie Instagram Francesca De André spiega ai follower le ragioni della sua assenza dai social negli ultimi giorni.

“Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora, in realtà, mi trovo: ma sto cercando di reagire...", scrive la figlia di Cristino De André e nipote di Faber .

Un messaggio forte, che l'ex gieffina (edizione numero 16 del Grande Fratello Vip) però non sembra ancora in grado di voler approfondire: "Non essendo una bugiarda, per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo. Per ora non oltre questo, perché non me la sento”.