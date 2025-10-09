Raimondo Todaro in ospedale dopo l'intervento per un tumore: ecco come sta

© Tgcom24
Il ballerino si sottopone regolarmente a dei controlli per monitorare la salute e sui social ha festeggiato l'esito positivo
Qualche settimana fa, Raimondo Todaro aveva raccontato a "Verissimo" i suoi problemi di salute: "Ho rimosso due tumori nello stesso punto. In totale ho avuto quattro tumori, tre maligni". Ora si mostra sui social durante un controllo in ospedale per monitorare la situazione. I follower sono in ansia, ma lui appena ottenuti i risultati degli esami li tranquillizza: "Tutto a posto, ho fatto, non ho niente". Il ballerino dovrà ancora tenere monitorata la situazione con visite periodiche, ma le notizie arrivate per ora sono rassicuranti e lasciano ben sperare per il futuro.
Raimondo Todaro ha voluto condividere con i follower l'ansia per i controlli in ospedale. Si è fatto accompagnare dall'amico e cavaliere di "Uomini e Donne" Diego Tavani che gli è stato vicino durante l'attesa per risultati degli esami e che poi ha festeggiato con lui quando è stato comunicato l'esito positivo. Il ballerino si è regalato un nuovo taglio di capelli, e poi una serata in un locale romano alla quale si è unito anche Giuseppe Garibaldi. "Io non bevo ma stasera si beve", dice. E gli altri gli fanno eco: "Stasera si festeggia!".
Raimondo Todaro aveva parlato dei suoi problemi di salute a "Verissimo". In quell'occasione aveva spiegato che la rimozione dei tumori lo costringe a un monitoraggio periodico in ospedale: "Il fatto che devo fare molte colonscopie di controllo per la mia malattia mi dà la possibilità di prenderle sempre per tempo. Non appena i medici vedono qualcosa che non torna mi operano e vado avanti", aveva spiegato.
Non è stato un periodo facile per Raimondo Todaro che, oltre ai problemi di salute, ha dovuto affrontare anche la fine del matrimonio con Francesca Tocca. I due si erano già separati una volta, ma poi avevano ricucito il legame dopo qualche tempo. Ora la rottura sembra definitiva: “Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente” hanno scritto sui social.