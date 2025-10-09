Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
lo racconta ai follower

Raimondo Todaro in ospedale dopo l'intervento per un tumore: ecco come sta

Il ballerino si sottopone regolarmente a dei controlli per monitorare la salute e sui social ha festeggiato l'esito positivo

09 Ott 2025 - 10:51
1 di 13
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Qualche settimana fa, Raimondo Todaro aveva raccontato a "Verissimo" i suoi problemi di salute: "Ho rimosso due tumori nello stesso punto. In totale ho avuto quattro tumori, tre maligni". Ora si mostra sui social durante un controllo in ospedale per monitorare la situazione. I follower sono in ansia, ma lui appena ottenuti i risultati degli esami li tranquillizza: "Tutto a posto, ho fatto, non ho niente". Il ballerino dovrà ancora tenere monitorata la situazione con visite periodiche, ma le notizie arrivate per ora sono rassicuranti e lasciano ben sperare per il futuro.

Le storie dall'ospedale di Raimondo Todaro

 Raimondo Todaro ha voluto condividere con i follower l'ansia per i controlli in ospedale. Si è fatto accompagnare dall'amico e cavaliere di "Uomini e Donne" Diego Tavani che gli è stato vicino durante l'attesa per risultati degli esami e che poi ha festeggiato con lui quando è stato comunicato l'esito positivo. Il ballerino si è regalato un nuovo taglio di capelli, e poi una serata in un locale romano alla quale si è unito anche Giuseppe Garibaldi. "Io non bevo ma stasera si beve", dice. E gli altri gli fanno eco: "Stasera si festeggia!".

Leggi anche

Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi, i segnali social

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, è addio ufficiale: “Proseguiremo la nostra vita singolarmente”

A "Verissimo" il racconto della malattia

 Raimondo Todaro aveva parlato dei suoi problemi di salute a "Verissimo". In quell'occasione aveva spiegato che la rimozione dei tumori lo costringe a un monitoraggio periodico in ospedale: "Il fatto che devo fare molte colonscopie di controllo per la mia malattia mi dà la possibilità di prenderle sempre per tempo. Non appena i medici vedono qualcosa che non torna mi operano e vado avanti", aveva spiegato.

La fine della relazione con Francesca Tocca

 Non è stato un periodo facile per Raimondo Todaro che, oltre ai problemi di salute, ha dovuto affrontare anche la fine del matrimonio con Francesca Tocca. I due si erano già separati una volta, ma poi avevano ricucito il legame dopo qualche tempo. Ora la rottura sembra definitiva: “Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente” hanno scritto sui social.

Ti potrebbe interessare

raimondo todaro
gossip

Sullo stesso tema