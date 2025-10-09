Raimondo Todaro in ospedale dopo l'intervento per un tumore: ecco come sta

Raimondo Todaro ha voluto condividere con i follower l'ansia per i controlli in ospedale. Si è fatto accompagnare dall'amico e cavaliere di "Uomini e Donne" Diego Tavani che gli è stato vicino durante l'attesa per risultati degli esami e che poi ha festeggiato con lui quando è stato comunicato l'esito positivo. Il ballerino si è regalato un nuovo taglio di capelli, e poi una serata in un locale romano alla quale si è unito anche Giuseppe Garibaldi. "Io non bevo ma stasera si beve", dice. E gli altri gli fanno eco: "Stasera si festeggia!".