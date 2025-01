A settembre, Raimondo Todaro e Francesca Tocca erano stati ospiti a "Verissimo" insieme alla figlia, e lui aveva letto in diretta una lettera d'amore: "Francesca ti amo perché sai sempre come essere in ritardo e mi lasci ad attenderti come un innamorato alle prime armi. Ti amo perché sai che io odio aspettare ma quando ti vedo tu arrivi come se nulla fosse successo e io scoppio a ridere. Ti amo perché ancora parcheggi malissimo e io puntualmente devo scendere sotto casa per sistemare la tua macchina. Ti amo perché non hai ancora imparato a dormire senza di me e quando non ci sono la sera stiamo in videochiamata per ore".