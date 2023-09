Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la foto hot scaccia la crisi

Per Raimondo Todaro il sereno dopo la tempesta

La coppia ha voluto condividere con i follower parte dei loro "balli proibiti" e allo stesso tempo smentire i pettegolezzi che li volevano a un passo dal divorzio. Da un po' di tempo lei pubblicava infatti scatti di coppia con il contagocce, forse per via del periodo nero che ha affrontato Todaro più che per un allontanamento. A "Verissimo" il coreografo ha infatti confessato di aver affrontato ben due tumori maligni nel 2020. La notizia gli era arrivata proprio era nella sala prove di "Amici" e da quel momento ha alternato il lavoro con i ragazzi con i ricoveri in ospedale. "Capitava che lunedì andavo in ospedale e mi operavo con l'anestesia totale e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente. Proprio il lavoro è stata la mia fortuna, perché era l'unico momento in cui non pensavo alla malattia", ha confessato a Silvia Toffanin.