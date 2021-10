Ad "Amici" arriva il bacio tra Todaro e Tocca, ma rispunta Valentin

La crisi sembra ormai un ricordo per la coppia di ballerini Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che durante l'ultima puntata di "Amici" si sono baciati sulle labbra per sancire la pace. I due sono legati da 13 anni e hanno una figlia (Jasmine, 8 anni), ma nel 2020 avevano annunciato la rottura. Nella scuola lei aveva avuto un flirt con l'allievo Valentin Dumitru che, via social, ha commentato a caldo la riconciliazione.

Raimondo e Francesca si sono ritrovati ad "Amici", lui come professore e lei come professionista. Durante la puntata, incalzati dal duo comico Pio e Amedeo, si sono dati un timido bacio sulle labbra e hanno scatenato la reazione entusiasta del pubblico. Già da qualche tempo si vociferava di un loro ritorno di fiamma e davanti alle telecamere pare essere arrivato finalmente il lieto fine. Qualcuno, che proprio nel momento di crisi si era fatto strada nel cuore della Tocca, non sembra però convinto del loro amore...

Si tratta del ballerino ed ex allievo di "Amici" Valentin, che via social ha accusato Todaro di stare usando la Tocca per un ritorno mediatico. "Quando chiudi una donna dentro una gabbia di oro, usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore. Le hai solo tagliato le ali, sapendo che libera e sola può volare più in alto di te", ha scritto il ballerino nelle sue storie di Instagram. Per ora sui profili di Francesca e Raimondo tutto tace e dopo il bacio non hanno pubblicato nessuna foto insieme per ufficializzare l'amore ritrovato.

