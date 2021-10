"Amici", Flaza e Giacomo fuori dalla scuola

"Hai talento ma non sei disciplinata". Flaza è fuori dalla scuola di " Amici ". Dopo "aver infranto le regole per l'ennesima volta" a prendere la decisione è la sua Prof Lorella Cuccarini . Anche Giacomo viene messo in discussione dal suo Prof Rudy Zerbi che lo sostituisce con il cantante Simone . Due sfide di canto: Tommaso (che vince) contro l’aspirante allievo Marco e Rea che ha la meglio su Michele.

LA PRIMA SFIDA - La prima sfida, voluta da Anna Pettinelli, è tra Tommaso e l'aspirante allievo Marco. A giudicarli c'è il giornalista Renato Tortarolo: "Marco, sei stato bravo, ispirato ma forse serviva meno cantato e più interpretazione. Tommaso, sei un pazzo scatenato. Hai preso una hit di Tony Renis però l'hai fatta bene…". Tommaso conserva la felpa.

DARIO E LA CULOTTE - Arriva il momento di esibirsi per il ballerino Dario sulle note di "Quando nasce un amore" di Anna Oxa. "Vediamo questi corpi, voglio vedere le gambe...", dice Alessandra Celentano. Il ragazzo spiega che sotto il pantalone indossa delle mutande e non dei boxer e che preferisce esibirsi vestito: "E' come mi sarei vestito io, mi sento a mio agio, mi ricorda quando andavo a a trovare la mia famiglia in Germania che è separata, non andrei mai in culotte…". Maria è d'accordo.

INCURSIONE DI PIO E AMEDEO - Incursione a sorpresa di due "disturbatori" d'eccezione: gli attori comici Pio e Amedeo che portano in studio i dolci per Maurizio Costanzo: "Non li può mangiare", interviene Maria De Filippi. Poi ironizzano su Raimondo Todaro e la moglie, la ballerina Francesca Tocca. Che viene chiamata in studio e scatta il bacio della riconciliazione.

FLAZA FUORI DALLA SCUOLA - Lorella Cuccarini parla del caso Flaza con la ragazza al centro del palco. "Io credo nel tuo talento, ma non basta, te l'ho detto in modo chiaro, questa è una comunità e bisogna saper stare. Tu non mi dai modo di tirare fuori questo talento, non hai capito. Ci sono delle regole che devono valere per tutti, hai bisogno di una scuola di vita. Per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia finisce qui oggi. Prenditi questa opportunità come un valore aggiunto, come un momento di crescita. Tu puoi avere moltissimo". Rudy e la Pettinelli non la fermano. Flaza ringrazia. Maria si dice dispiaciuta. La permanenza nella scuola finisce qui.

LA SECONDA SFIDA - Rea viene messa in sfida con Michele sempre da Anna Pettinelli, molto critica nei suoi confronti. Canta "Ragazzo triste", "Pensiero stupendo" e "Pazza idea" di Patty Pravo. Michele non convince e passa Rea.

GIORGIA E GLI INEDITI - "L'ho chiamata solo ieri e Giorgia è corsa, non è da tutti", Maria introduce così la cantante Giorgia chiamata a stilare una classifica degli inediti dei ragazzi. "Sono tutti molto bravi, poi sentirli qui dal vivo in studio è ancora più emozionante", dice la cantante. Parte Alex con "Sogni al cielo", poi Albe con "Millevoci", Rea e la sua "Avrei solo voluto", Tommaso con "Solo per paura", Luigi con "Vivo", Ale con la sua "Due minuti", LDA con la sua "Quello che fa male". Primo è Ale, ultimo Tommaso. "Mi insulteranno per la classifica", ironizza Giorgia.

IL BACIO TRA ALBE E SERENA - Arriva il video che testimonia il flirt tra Albe e Serena. Raimondo Todaro non è sorpreso, d’altronde aveva detto che secondo lui i protagonisti del bacio erano proprio Serena e Albe. Dopo la complicità arriva dunque la prova. Interviene Maria De Filippi: "Tutto tranquillo, sei giovane, va benissimo, hai fatto bene". E Todaro ironizza: "Ora capisco perché lui durante l’esibizione era bello carico".

IL CASO GIACOMO - Anche Giacomo viene messo in discussione dal suo Prof Rudy Zerbi che valuta la possibilità di sostituirlo con il cantante Simone. "Non hai una proprietà di linguaggio, non vuoi leggere, non sai stare al passo con i ragazzi", ha detto Rudy. Così i ragazzi vengono messi a confronto. Giacomo e Simone a spuntarla è il secondo. Nuovo allievo di canto. Giacomo è fuori dalla scuola.

Super ospite in studio la stella del pop Alessandra Amoroso che canta "Tutte le volte" tratto dal suo nuovo album "Tutto accade".

"Amici", ecco i 15 allievi che compongono la classe

La classe dell'11esima edizione di "Amici" prende forma. Sono gli 15 allievi che la compongono. Per il Canto: Alex, LDA, Nicol, Luigi, Tommaso, Albe, Rea, Giacomo e Ale. Per il Ballo: Serena, Carola, Dario, Christian, Giudo e Mattia.

