Non solo tecnica e studio per i ballerini della scuola di "Amici". Emanuel Lo ha voluto premiare il loro impegno e farli divertire, facendoli danzare su una coreografia improvvisata. In palio per il primo classificato una lezione speciale con il coreografo di fama internazionale Sadeck. Ad aggiudicarselo è Dario, con il brano "Bâtard" di Stromae".