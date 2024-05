Mentana minaccia le dimissioni da La7 dopo la lite con la Gruber:

Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana non usa mezzi termini dopo lo scontro con Lilli Gruber, che lunedì 6 maggio, dopo aver ricevuto in ritardo la linea per la puntata di " Otto e mezzo " ha punzecchiato il collega, dicendo che "l'incontinenza è una brutta cosa". Intanto, dopo "l'ultimatum", i vertici di La7 tacciono. Si vedrà nelle prossime ore, termine entro il quale il giornalista attende una presa di posizione.

L'attacco di Lilli Gruber A scatenare il battibecco le parole pronunciate dalla Gruber in avvio del programma: "Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza - aveva detto la conduttrice -. E neanche a 'Otto e mezzo'. L'incontinenza è una brutta cosa... ci scusiamo con i telespettatori". La linea è stata passata in effetti con molti minuti di ritardo dal tg, anche se non era la prima volta.

La replica di Mentana sui social In questo caso, però, i toni si sono alzati e il giornalista ha preso di mira anche i vertici aziendali per non aver preso le distanze dalle frasi della collega, alimentando così le voci di un possibile addio alla rete di Urbano Cairo. Mentana ha infatti prima replicato sui social mostrando la curva degli ascolti: "Dall'uno al nove per cento in mezz'ora. Questa è la curva degli ascolti - del tutto simile a quelle dei giorni precedenti - del tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi".

Le parole del direttore alla fine del tg Una replica che non è piaciuta al mondo del web che ha inondato il post con commenti pro Gruber, sottolineando che non sono gli ascolti a decretare quando far cominciare un altro programma. Poi, in conclusione del telegiornale, Mentana è tornato sull'argomento, non parlando più degli ascolti e rincarando la dose: "Siamo andati un po' lunghi con il telegiornale era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più, come ogni lunedì, c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì, siamo andati un po' lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete".