Enrico Mentana ha compiuto 69 anni lo scorso 15 gennaio e ha festeggiato in un ristorante romano vicino alla Fontana di Trevi con i quattro figli Stefano, nato dall’amore con Fulvia Di Giulio, Alice, nata dall’unione con Letizia Lorenzini Delmilani, Giulio e Vittoria, avuti dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula, e la compagna Francesca Fagnani, 46 anni. Per l’occasione una tavolata allegra e riservata e un dolce scambio di regali. Nelle foto del settimanale “Chi” si vede il giornalista che mostra la camicia ricevuta in dono e poi brinda sorridente come non mai con la famiglia.