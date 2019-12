Enrico Mentana a "Verissimo": "Conosco tante persone ma non ho molti amici"

"Col lavoro che faccio conosco tante persone, ma gli amici sono un’altra cosa". È un Enrico Mentana inedito, privato, "vero" (come lui stesso si definisce) quello che si racconta per la prima volta nel salotto di "Verissimo". "Gli amici sono coloro che ci sono quando non te l’aspetti. Amici di una persona che sta bene e può condividere se ne trovano a bizzeffe. Non è obbligatorio essere amici, è qualcosa che ti lega al di là di ciò che ti potresti aspettare", sostiene il direttore del Tg La7 a Silvia Toffanin. Tanti gli argomenti toccati dal giornalista: dal ricordo "struggente" della madre, al suo ruolo di padre che cerca di essere "adeguato" alle aspettative dei figli, passando per la carriera fino al suo rapporto con Lamberto Sposini: "È stato un alter ego per lungo tempo, ci siamo sempre voluti bene tanto. Che non sia stato bene e che non stia bene è un pensiero laterale che è sempre qui", conclude Mentana.