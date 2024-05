"Le Iene", 48 ore a New York con Rose Villain: il remake della scena di "Harry ti presento Sally"

La cantante ha ospitato a New York , dove vive con il marito produttore Sixpm, l'inviato del programma di Italia 1 Nicolò De Devitiis. Nel lungo servizio mandato in onda nella puntata di martedì 7 maggio, l'artista mostra un altro lato di sè raccontando alcuni aspetti inediti della sua vita tra insicurezze e fobie, voli in elicottero e alimentazione vegana, fino alla riproposizione della scena dell'orgasmo di "Harry ti presento Sally" nel famoso ristorante del film.

"Ero molto sola all’inizio" ha raccontato la cantante al programma di Italia 1. Il suo approdo a New York risale a quando aveva vent'anni per inseguire il grande sogno della musica. Nel corso dell'intervista Rose Villain si emoziona più volte, a partire da quando il padre le dice in una telefonata che è una ragazza favolosa. Il suo lato emozionale, però, emerge in altri punti del suo racconto: per esempio quando racconta di piangere i libri che legge e che la appassionano. L'autrice di hit di successo come "Click boom" o "Come un tuono", rivela anche la sua paura per la morte e di aver seguito un corso di criminologia negli States, proprio per esorcizzare questa sua continua paura.

"Sono sempre stata molto inquieta, ho fatto terapia ma non ho individuato un motivo preciso, sono nata così", svela la cantante che poi coinvolge nella passeggiata newyorkese con le Iene anche il marito. Sixpm, al secolo Andrea Ferrara, è nato a Milano e i due si sono sposati proprio negli Stati Uniti: "La prima volta ci siamo visti mentre stavamo ballando - racconta lui come lei nato. Lei è venuta verso di me con uno sguardo assatanato", ha scherzato. I due, pur avendo vissuto a Milano a pochi passi di distanza, solo in America hanno avuto modo di conoscersi e incontrarsi, prima del matrimonio avvenuto nel 2022.

L'intervista si conclude con un giro nei luoghi più iconici della città, in battello sotto la statua della Libertà, in un grande ristorante stellato, in metropolitana e anche nel ristorante di "Harry ti presento Sally": prorprio qui, De Devitiis chiede a Villain di reinterpretare la famosa scena della simulazione dell'orgasmo. Il risultato è tutto da ridere.