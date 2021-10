"Amici", Matt eliminato nella quinta puntata

Nella precedente puntata, per una serie infrazioni Anna Pettinelli ha eliminato Inder e Lorella Cuccarini ha sospeso la maglia a Flaza. La puntata si apre sulla ragazza che la giudice ha deciso di non fare esibire prolungando così la situazione temporanea. La Cuccarini ha scritto una lettera a Flaza facendole ascoltare il suo inedito, "Malefica", a sua insaputa.

La produzione ha deciso che oggi i cantanti siano in punizione perché definiti svogliati e spesso lamentosi. Per loro ci sono 9 canzoni disponibili, con la possibilità di cantarle in originale o aggiungere una strofa. Le interpretazioni avverranno al cospetto dell'ospite del giorno, Ermal Meta. Nicol canta “A te” di Jovanotti, di cui ha scritto una strofa, e "Vorrei scrivere di te". L'esibizione convince il cantautore, 7+. Mentre non piace l'esibizione di LDA sulle note di “A te” (5.5). Poi canta “Senza una donna” e riprende la maglia.

Dopo Serena, allieva di Raimondo, che balla una coreografia di Alessandra, tocca ad Albe canta “Mi fai impazzire”. La Pettinelli spiega che il ragazzo "sotto pressione non lavora bene". Il voto è 6-. Poi si esibisce con il nuovo singolo, "Millevoci": per lui maglia confermata.

Dopo la dimostrazione di Giulia Stabile, balla Christian e Raimondo gli conferma la maglia: “Sono molto contento". Tocca ad Alex con "Before You Go" e convince Ermal, 7 e mezzo. Il cantante esegue anche "Ancora" di Eduardo De Crescenzo e senza alcun dubbio Lorella gli conferma il banco. Per Dario è arrivato il momento di tirare fuori tutta la sua versatilità: gli tocca una comparata con Sebastian.

La puntata prosegue con la performance di canto di Rea, che convince interpretando "Another love". "E’ andata bene" le dice Ermal Meta che le dà un 7-. ll ballo di Carola viene solo in parte apprezzato dalla sua insegnante, ma guadagna la maglia. Si torna al canto con Luigi che si esibisce con "A mano a mano", cambiando l'inizio. Il suo voto è 6-. E dopo la cover gli confermano la maglia.

La Celentano decide di mandare in sfida Matt della Peparini: lo sfidante è Guido e Kledi dovrà giudicare. Una performance a testa. Guido entra ad Amici 2021, mentre Matt viene eliminato. Si torna al canto con l'esibizione di Giacomo che porta prima "Non mi basti mai" e poi "Light my fire". Rudy è dubbioso: "Vorrei che ti impegnassi". E per il momento decide di non riconsegnargli la maglia. E' sospeso. Poi canta le due canzoni Tommaso ed Ermal gli dà il voto più basso, 5.