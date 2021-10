"Amici": Mattia vince la sfida, maglia sospesa per Inder e Flaza per le troppe infrazioni

Quarta puntata del pomeridiano di "Amici", che eccezionalmente va in onda lunedì invece che domenica. Maria De Filippi spiega che la produzione ha adottato dei provvedimenti disciplinare, dopo aver verificato le condizioni igieniche della casa in cui vivono gli allievi. Quattro allievi devono andare in sfida e a sceglierli sono gli stessi concorrenti attraverso una votazione anonima che porta in sfida i ballerini Mattia e Christian e i cantanti LDA e Luigi. Mattia vince la sua sfida mentre Inder e Flaza vengono "sospesi" per le troppe infrazioni commesse.

Si parte con le sfide dei ballerini di Raimondo Todaro: Mattia contro Claudia senza commissione esterna e con il solo giudizio degli insegnanti, attraverso un bigliettino. Vince Mattia.



Ospite del pomeridiano di oggi è Gaia che torna nello studio che le ha regalato il successo per presentare il suo nuovo singolo: "Nuvole di zanzare".



Tra i primi allievi con la maglia sospesa ad esibirsi (con "Ho la gola secca") c'è Inder, che ha infranto nuovamente il regolamento utilizzando il telefono e arrivando tardi a lezione. Viene mostrato il video in cui il ragazzo infrange le regole e Rudy esclama: "La cosa peggio è vederti ridere mentre guardi quello che hai fatto… E' brutto, almeno fingi…” Anna Pettinelli a questo punto sospende la felpa e dice: “Posso sostituirti quando voglio”.



E' la volta di Flaza, anche lei in bilico, che canta la cover di “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro. Anche lei però ha infranto più volte le regole, arrivando in ritardo alle lezione, non facendo palestra e utilizzando il telefono a lezione e viene mostrato un secondo video in cui si vedono i comportamenti scorretti della ragazza. Lorella Cuccarini è molto delusa: "Mi aspettavo che tu avessi capito. Io non me ne capacito… Prendete tutto con troppa leggerezza, non stiamo giocando. Fuori ci sarebbero ragazzi che farebbero carte false per entrare in questa scuola” e sospende la maglia alla sua allieva.

Anche Maria De Filippi è molto arrabbiata con gli allievi della classe e si rivolge a Flaza: “Se venite qua nella speranza che il vostro inedito spacchi su Spotify e poi non andate a solfeggio e non prendete sul serio le cose allora non venite. La differenza tra questo talent e altri è che lì non vengono richieste queste cose. E ci sono successi discografici uguali. Ma questo programma è fatto così”. E poi aggiunge: "Se fate successo e vendete dischi, se andate ad esibirvi a New York per noi è una medaglia. (...) Quando Alessandro va a ballare a Tokyo per me è un grande risultato. O vi fidate di noi o il rapporto non può che interrompersi" e poi conclude parlando con Flaza: "Rientrerai solo quando avrai capito come ci si comporta...".



Mattia intanto deve esibirsi nuovamente anche se ha vinto la sfida e a dargli una inaspettata dimostrazione di ballo è il maestro Raimondo Todaro, che esegue la stessa coreografia in cui si esibisce poi anche il giovane ballerino. Maglia definitivamente confermata.



Per il canto è la volta di Nicol che canta "Amare" de La Rappresentate di Lista. e che risulta molto efficace.



Intanto, tornata in casetta, Flaza è infuriata e si sfoga con Albe: “Non ci credo che sono l'unica che usa il telefono fuori orario… Anche Nicol l'ha fatto, l'ho vista! Se non mi riesco ad addormentare perché piove in casetta e sulla telecamera e al mattino faccio un minuto di ritardo, non posso essere trattata così!...Forse non sono in grado di restare qua. Mi hanno incastrata. Mi piacerebbe che si vedesse di me come sono e non solo i miei difetti. Per come mi dedico alla musica e alle persone...".



La produzione decide allora di mostrare il filmato integrale delle infrazioni di cui Flaza è accusata: 5 infrazioni per uso cellulare fuori dall'orario; 3 ritardi a lezioni o convocazioni; reiterato atteggiamento svogliato durante e lezioni.

In studio Flaza si era parzialmente giustificata per i ritardi dicendo che a consigliarle di non andare in palestra era stata la fisioterapista. Giustificazione smentita dalla stessa fisioterapista, con un messaggio vocale: “Non c'è mai stato il consiglio di non poter fare palestra il giorno dopo”.



I compagni di Flaza, soprattutto Albe concordano con la produzione e cercano di convincerla ad ammettere le sue colpe, ma per lei sono cose “normali” e non accetta quanto accaduto, minacciando di andarsene.

