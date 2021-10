Ad "Amici" è nata la prima coppia? Carola e Luigi sempre più vicini

Luigi in casetta la cerca spesso, con i pretesti più diversi. "Voleva farsi struccare da me. Si vergognava a dirtelo, allora è venuto a chiederlo a me", confida Serena a Carola. "Ho notato com'era e gli ho detto 'Che vuoi? Vai da Carola' ". Con una risata un po' nervosa, la ballerina va quindi in cerca delle salviette.

Seduti sul divano, i ragazzi iniziano l'operazione tra frecciatine, risate, scherzi e qualche momento di imbarazzo. Intorno a loro, nel frattempo, i compagni di avventura hanno già capito tutto e se la ridono di gusto vedendo la "coppia" muovere incerta i primi passi. Abe fa poi presente a Carola che l'attrazione è ormai chiara a tutti e la ballerina ammette: "Devo charire con lui, perché non ho capito bene nemmeno io...".

