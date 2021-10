Ad "Amici" è tempo di sfide per i ballerini Carola e Christian

La classe di "Amici" si è appena formata, ma i banchi dei ballerini cominciano già a tremare. Durante i casting la maestra Veronica Peparini ha visto Dario, un talento a cui vorrebbe dare un'occasione. Proprio per questo ha chiesto di sfidare Mirko, allievo di Alessandra Celentano. La collega però non accetta e la scelta ricade quindi su Christian, ma anche Carola (dopo qualche incertezza) si offre volontaria.

La proposta di Veronica di mandare in sfida Mirko, l'allievo più acerbo della Celentano, non piace alla maestra: "Mi oppongo, chiederò che questa sfida non venga accettata. Prima di tutto perché hai la maglia sospesa, inoltre ti preclude la possibilità di viverti questa esperienza".

La scelta si sposta quindi su Christian, allievo di Todaro, ma nel frattempo la Celentano chiama Carola per farle una proposta. "Mi farebbe piacere che una come te, che se lo può permettere, si offrisse volontaria", le spiega. La ballerina, però, non si sente pronta e crede che sia una scelta rischiosa per lei.

Dopo averci pensato su cambia idea e accetta la sfida, ma intanto anche Christian è pronto a mettersi in gioco: "Voglio farla io, non c'entra niente Carola. Mi sto preparando per questo, sono concentrato solo sulla sfida". Chi sarà l'allievo a ballare domenica? La decisione finale, ora, spetta alla produzione...

