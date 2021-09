La classe di "Amici" è al completo: inizia la sfida Facebook 1 di 21 Facebook 2 di 21 Facebook 3 di 21 Facebook 4 di 21 Facebook 5 di 21 Facebook 6 di 21 Facebook 7 di 21 Facebook 8 di 21 Facebook 9 di 21 Facebook 10 di 21 Facebook 11 di 21 Facebook 12 di 21 Facebook 13 di 21 Facebook 14 di 21 Facebook 15 di 21 Facebook 16 di 21 Facebook 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

La classe di "Amici" si completa con l'assegnazione degli ultimi quattro posti: Mattia e per la danza, Rea e per il canto. Maglia sospesa invece per il ballerino Mirko, dopo una durissima critica della Celentano. Ospiti speciali di questa puntata gli ex allievi Giulia, Aka7even, Deddy e Sangio.