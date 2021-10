Ad "Amici" gli allievi si sfidano per essere confermati: Mirko e Kandy eliminati

PRIME CONFERME

Maria De Filippi annuncia il primo allievo la cui maglia deve essere confermata, si tratta di Mattia che si esibisce nel ballo. Raimondo Todaro gli ha affidato un tipo di ballo che non ha mai affrontato. Questo lo mette in difficoltà, ma i docenti lo confermano nuovamente.



E poi la volta di LDA, sospeso durante i quotidiani da Rudy, che gli ha "tolto" la maglia per alcuni suoi atteggiamenti poco corretti e alcune risposte presuntuose- Secondo lui il ragazzo non sta molto alle regole della scuola. LDA ce la mette tutta per riconquistare la maglia sospesa e comincia a cantare ottenendo l'ok dei professori.



Per la danza c'è poi Dario, ballerino che la Peparini vorrebbe far entrare in classe. Per lei la sfida dovrebbe essere con Mirko ma lui ha la maglia sospesa e la Celentano chiede di annullare la sfida. Veronica, a quel punto, chiama in pista Christian. Ma la Celentano spinge Carola ad offrirsi volontaria… La scelta viene messa ai voti e la maggior parte dei prof decide che sarà Carola a sfidare Dario. I due ragazzi si sfidano e il giudizio della docente e giornalista esterna Francesca Bernardini premia Carola nonostante un ottimo parere nei confronti dello sfidante, Dario.



E' la volta di Alex, cantante del team di Lorella, che ha chiamato due rappresentanti radio per un possibile passaggio radio dell'inedito del giovane e per il giudizio finale. Radio R101 passerà il brano di Alex, in radio e al giovane viene consegnata la maglia.



Tocca a Luigi avere la conferma settimanale. Il ragazzo canta "Purple Rain" di Prince, che la Pettinelli critica: “Una canzone la può fare chiunque, bisogna vedere però il risultato finale. Può venire una brutta copia…”. Ma per Rudy e Lorella la maglia è sua e si può riprendere la sua maglia.

Anche Mirko ha la maglia sospesa e balla sotto gli occhi attenti della maestra Alessandra Celentano per dimostrare di meritarla, che gliela conferma la maglia, notando i suoi effettivi miglioramenti.



Dopo la maglia ridata a Mirko, Veronica Peparini chiede una sfida immediata tra lui e Dario. Il giudice Francesca Bernardini si esprime: “Da una parte abbiamo una tecnica straordinaria, dall'altra il fuoco, Mirko, mi hai stupito, ma non è abbastanza rispetto a Dario” e gli promette: "Con le mie conoscenza, vorrei riuscire a darti una borsa di studio in una scuola privata. Non te lo assicuro ma ci proverò”. La maglia va a Dario e Mirko deve lasciare la scuola, non senza una accesa discussione tra la Peparini e la Celentano. “Veronica, credo che tu ti sia accanita contro questo ragazzo. Potevi aspettare una settimana…” dice la Celentano e la Peparini risponde: "Mirko è giusto che studi fuori…” .

E' il momento di Nicol che canta “Onde”, il suo inedito, nella nuova versione prodotta. A giudicarla tornano Federica Gentile e Silvia Notargiacomo di RTL 102.5 e Radio 101, che non passeranno il brano in radio, ma che la rassicurano dicendole che a parer loro la canzone è adatta a Radio Zeta. Nicol si guadagna comunque la maglia.



Se la guadagna anche Tommaso con il suo inedito, "Solo per paura", che non ottiene però il passaggio in radio.

È la volta del ballo con Christian che danza sulle note de Il cielo di Roma di Aiello e si guadagna da Raimondo la permanenza nella scuola.



Canta Kandy che porta il suo inedito. Il giovane viene interrotto da Rudy, che lo mette in sfida con Giacomo che era ancora “sospeso”.Rudy sceglie che si sfidino sulle cover. Per Giacomo "Knocking on Heaven’s Door" di Bob Dylan, mentre la Pettinelli sceglie per il suo allievo il brano "C’est la vie" di Achille Lauro. Il giudice esterno è Paolo Giordano e la maglia va a Giacomo, con disappunto di Kandy che dice a Rudy che non l’ha mai capito e che una settimana è poco per capire le doti di un cantante.



Dopo l'esibizione di ballo di Matt, che si guadagna la maglia, tocca a Inder, che canta "Pazzeska" di Myss Keta e a cui viene riconfermata la maglia.

Poi è la volta della sfida tra Flaza e Gea, che cantano i loro brani inediti. Per la Cuccarini queste sfide sono premature. Vince tuttavia Flaza che si riprende la maglia, dopo il giudizio di Paolo Giordano. Poi consegna una busta alla sua insegnante, la Pettinelli. “E’ una cosa privata”, spiega lei, innescando la curiosità di Rudy Zerbi che chiede chiarimenti.





La De Filippi accoglie in studio Anna Valle, protagonista della fiction "Luce dei Tuoi Occhi".



Rea riconferma la sua maglia e canta invece un classico della musica italiana, "Mi sono innamorato di te". Conferma anche per Elisabetta, che resta al suo banco nonostante nono tutti siano convinti di lei. Albe conquista invece tutti,