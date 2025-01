Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi, i segnali social

Bellissima, provocante e sensuale, Francesca Tocca condivide con i follower scatti che la ritraggono in lingerie o con abiti seducenti, mentre scocca all'obiettivo sguardi ammaliatori. Tra le numerose foto, non ce n'è più nessuna di quelle dedicate a Raimondo Todaro. A dicembre i due hanno posato, seppur separati, accanto allo stesso albero di Natale: ultima traccia di un'unione familiare che oggi sembra non esserci più. Del resto era già da un bel po' che non apparivano insieme in pubblico e le voci di una rottura tra loro giravano da tempo tra i bene informati, nonostante i due non le avessero mai confermate.